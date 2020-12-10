Российские социологи в Ливии Шугалей и Суэйфан освобождены

Российские социологи Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, которых незаконно удерживали в Ливии, освобождены.

Российские социологи Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, которых незаконно удерживали в Ливии, освобождены.

Заявление главы ФЗНЦ Александра Малькевича по этому вопросу появится в ближайшее время.

Ранее граждане России прибыли в североафриканскую страну для социологических исследований. Однако их похитили и поместили в неофициальную ливийскую тюрьму "Митига". Шугалея и Суэйфана более года незаконно удерживали в стране.

Малькевич написал открытое письмо к главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сарраджу и "министру внутренних дел" Ливии Фатхи Башаге. В нем глава ФЗНЦ потребовал назвать дату освобождения российских социологов.