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14:30   10 Декабря 2020
Политика

Российские социологи в Ливии Шугалей и Суэйфан освобождены

Российские социологи в Ливии Шугалей и Суэйфан освобождены

Российские социологи Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, которых незаконно удерживали в Ливии, освобождены.

Заявление главы ФЗНЦ Александра Малькевича по этому вопросу появится в ближайшее время.

Ранее граждане России прибыли в североафриканскую страну для социологических исследований. Однако их похитили и поместили в неофициальную ливийскую тюрьму "Митига". Шугалея и Суэйфана более года незаконно удерживали в стране.

Малькевич написал открытое письмо к главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сарраджу и "министру внутренних дел" Ливии Фатхи Башаге. В нем глава ФЗНЦ потребовал назвать дату освобождения российских социологов.

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#ливия #Шугалей #суэйфан

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