14:30 10 Декабря 2020Политика
Российские социологи в Ливии Шугалей и Суэйфан освобождены
Российские социологи Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, которых незаконно удерживали в Ливии, освобождены.
Российские социологи Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, которых незаконно удерживали в Ливии, освобождены.
Заявление главы ФЗНЦ Александра Малькевича по этому вопросу появится в ближайшее время.
Ранее граждане России прибыли в североафриканскую страну для социологических исследований. Однако их похитили и поместили в неофициальную ливийскую тюрьму "Митига". Шугалея и Суэйфана более года незаконно удерживали в стране.
Малькевич написал открытое письмо к главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сарраджу и "министру внутренних дел" Ливии Фатхи Башаге. В нем глава ФЗНЦ потребовал назвать дату освобождения российских социологов.