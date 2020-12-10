Ученые раскритиковали популярный способ защиты от COVID-19

Японские ученые из Университета Фукуоки провели анализ потоков воздуха и признали лицевые щитки неэффективными для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Японские ученые из Университета Фукуоки провели анализ потоков воздуха и признали лицевые щитки неэффективными для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Специалисты выяснили, что чихание и кашель порождают вихревые кольца, которые становятся нестабильными и расформировываются в трех измерениях, после чего попадают под щитки через верхние и нижние края. Если вдох человека совпадет с попаданием вихря под экран, то он обязательно вдохнет инфекцию. Ученые собираются использовать свои исследования для разработки более эффективного индивидуального средства защиты.

Ранее главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов назвал ношение перчаток неэффективным методом защиты от коронавируса. По словам эксперта, ношение перчаток лучше заменить активным использованием антисептиков.