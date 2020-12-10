14:14 10 Декабря 2020Политика
Путин попросил членов Совета по правам человека выступать кратко
Встреча с членами Совета по правам человека (СПЧ) была открыта президентом России Владимиром Путиным.
Встреча с членами Совета по правам человека (СПЧ) была открыта президентом России Владимиром Путиным.
Он обратился к выступающим с просьбой говорить кратко. Это позволит высказаться большему количеству коллег, пояснил российский лидер.
Президент обсудит с членами СПЧ защиту прав россиян и соотечественников, цифровизацию и цензуру в интернете, а также проблемы экологии и здравоохранения. Встреча носит ежегодный характер.