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14:14   10 Декабря 2020
Политика

Путин попросил членов Совета по правам человека выступать кратко

Путин попросил членов Совета по правам человека выступать кратко

Встреча с членами Совета по правам человека (СПЧ) была открыта президентом России Владимиром Путиным.

Он обратился к выступающим с просьбой говорить кратко. Это позволит высказаться большему количеству коллег, пояснил российский лидер.

Президент обсудит с членами СПЧ защиту прав россиян и соотечественников, цифровизацию и цензуру в интернете, а также проблемы экологии и здравоохранения. Встреча носит ежегодный характер.

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