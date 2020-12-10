Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:12   10 Декабря 2020
Политика

Путин рассказал про новые требования граждан к государству

Путин рассказал про новые требования граждан к государству

Жители России стали предъявлять новые требования к государству на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что его сограждане начали предъявлять новые требования в сфере здравоохранения, образования и сохранения личных данных. По мнению Путина, россияне переосмыслили многие ключевые принципы социального общения из-за пандемии. Тысячи неравнодушных граждан объединились с властями в борьбе с общей угрозой, подчеркнул президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #россияне #требования

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров