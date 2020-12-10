14:12 10 Декабря 2020Политика
Путин рассказал про новые требования граждан к государству
Жители России стали предъявлять новые требования к государству на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
Жители России стали предъявлять новые требования к государству на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что его сограждане начали предъявлять новые требования в сфере здравоохранения, образования и сохранения личных данных. По мнению Путина, россияне переосмыслили многие ключевые принципы социального общения из-за пандемии. Тысячи неравнодушных граждан объединились с властями в борьбе с общей угрозой, подчеркнул президент.