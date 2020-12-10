Госдеп США поможет Санду подчинить парламент Молдавии

Вашингтон выделит средства на борьбу с «иностранным влиянием» в Молдавии. Политолог полагает, что оно также может ввязаться в досрочные парламентские выборы.

Госдепартамент США выделит средства на борьбу с «иностранным влиянием» в Молдавии. Размер одного гранта составит от $15 тыс. до $100 тыс., сообщает RT.

Программа «Поддержка независимых СМИ и гражданского участия» предполагает, что отдел по связям с общественностью посольства США в Кишиневе оценит предложения по борьбе с дезинформацией, продвижению прав человека, свободы слова, прессы, по повышению медийной грамотности и критического мышления населения Молдавии.

Подать соответствующие заявки могут НКО, включая независимые СМИ и вузы. В США подчеркнули, что заинтересованы в инициативах, которые посодействовали бы развитию сотрудничества между Кишиневом и Вашингтоном.

Попытки американских властей «перетянуть» Молдавию на свою сторону давно известны, заметил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» кандидат исторических наук, заведующий сектором этнополитических конфликтов в Институте Европы РАН Павел Кандель. Эксперт предположил, что средства от Госдепа пойдут на счет неправительственных молдавских организаций, спонсируемых Америкой и Европой.

«То, что США и ранее прилагали усилия, чтобы Молдавия находилась на прозападной и проамериканской орбите, это не новость. Большинство молдавских неправительственных организаций содержатся на американские и евросоюзовские гранты. Туда и пойдут те самые деньги, которые выделены сейчас. Ничего нового в этом нет, это лишь продолжение прежней политики», — заметил собеседник агентства.

Эффективность американской программы будет, прежде всего, зависеть от результатов досрочных парламентских выборов в Молдавии, которые, по словам Канделя, точно состоятся. Впрочем, дата их проведения пока не согласована. Действующий президент страны Игорь Додон выступает за осень 2021 года, в то время как избранный глава государства, проевропейский политик Майя Санду — за весну.

«Всем ясно, что они [выборы] состоятся. Тем более что нынешний парламент, в котором многие депутаты по три раза меняли фракцию, куда они входят, продавались, как это принято в Молдове, к сожалению. Он не пользуется авторитетом ни у кого. Поэтому выборы будут. Вопрос только в том, когда их проводить. Пока они не пройдут, политический курс Молдавии будет не вполне определен», — выразил мнение политолог.

В нынешнем парламенте 37 мандатов из 101 принадлежит «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ), неформальным лидером которой является Додон. У фракции проевропейской «Партии действия и солидарности» (от которой Санду выдвинулась на выборы, но накануне вышла из партии) только 15 мандатов. Сейчас последняя выступает за отставку сформированного ПСРМ правительства Иона Кику, однако для этого у них нет необходимого числа голосов.

«Строго говоря, молдаване сейчас находятся в состоянии политического кризиса. Потому что недавно избранный президент Майя Санду придерживается политики проевропейской и прозападной в целом. А правительство — это меньшинство, которое никем не поддерживается, кроме социалистов в данный момент, оно висит в воздухе. Президент будет тянуть в одну сторону, правительство — в другую», — объяснил Кандель.

Американцы, в свою очередь, могли бы помочь Санду сформировать коалицию большинства в парламенте, считает политолог.

«Но проблема в том, что часть правых сил в парламенте, которые могут вместе с партией Санду сформировать коалицию, скомпрометировали себя. Потому что это остатки партии беглого олигарха Владимира Плахотнюка [экс-председатель Демократической партии Молдовы — прим. ред.], которого ненавидит вся Молдова и который не пользуется авторитетом на Западе тоже. Поэтому вступать с ней в коалицию — вопрос токсичный для Санду, для партии. А без них она не может получить необходимого большинства и сформировать свое правительство», — подытожил собеседник издания.

В середине ноября избранным президентом Молдавии стала Майя Санду, обошедшая действующего лидера страны Игоря Додона более чем на 15% голосов (57,72% против 42,28%). Срок президентских полномочий Додона истекает 23 декабря, инаугурация Санду запланирована на следующий день.

Отставка правительства страны может привести к роспуску парламента, против чего выступают многие депутаты.

Ранее парламент Молдавии отказался выделить территорию бывшего республиканского стадиона под строительство здания посольства США в Кишиневе. Санду накануне заявила, что такое решение приведет к осложнению американо-молдавских отношений.

Прежнее решение о передаче США территории в 5 га принимало правительство Павла Филипа. В 2018 году процесс был заблокирован президентом страны Игорем Додоном. Впрочем, подконтрольный олигарху Владимиру Плахотнюку Конституционный суд временно отстранил Додона от власти, а документ о передаче вместо него подписал глава парламента Андриан Канду, ныне председатель партии «Про-Молдова».