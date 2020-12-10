Дело Ярошенко. Юрист допустил досрочное освобождение россиянина из тюрьмы в США

Юрист-международник рассказал, что требование адвоката Ярошенко вполне осуществимо.

Российскому летчику Константину Ярошенко, который сидит в американской тюрьме с 2020 года, просят сократить срок заключения. С таким ходатайством выступил адвокат заключенного Алексей Тарасов, который напомнил про угрозу коронавирусной пандемии и условия, в которых гражданин РФ отбывает наказание.

«Для моего подзащитного сохраняется угроза из-за осложнения ситуации с пандемией коронавируса. В тюрьме Данбери [штат Коннектикут] ситуация снова ухудшается. В ближайшее время мы направим прошение и надеемся, что суд его удовлетворит и освободит Константина досрочно», — заявил Тарасов.

Попытки освободить похищенного россиянина продолжаются с 2010 года. О том, как Ярошенко оказался за решеткой – в материале «Политики Сегодня».

Летчик из Ростова

Константин Ярошенко родился в Ростове-на-Дону, работал пилотом грузовых самолетов на Ростовском вертолетном заводе. Он окончил Краснокутское летное училище гражданской авиации (в Саратовской области) и получил диплом профессионального летчика. В 1998 году Ярошенко начал работать в сфере грузоперевозок, совершал рейсы в Демократическую Республику Конго и Анголу.

Спустя несколько лет Константин переключился на более прибыльные полеты в Западную Африку. Как заявлял позднее сам летчик, во время рейсов он выполнял роль инженера: следил за техническим состоянием самолетов Ан-32 и проводил экспертизы. Также пилот был консультантом по вопросам обслуживания на заводе «Антонов» в Киеве (производит самолеты серии «Ан»).

18 мая 2010 года он прибыл в Либерию (Западная Африка), чтобы заключить очередной контракт на перевозку груза. Через 10 дней его задержали сотрудники Агентства национальной безопасности Республики Либерия (АНБРЛ). С того момента на родину Ярошенко не возвращался.

Арест в Африке

По официальным данным, агенты АНБРЛ задержали летчика в рамках операции «Беспощадный» (Relentless – англ.). Россиянина обвинили в том, что он хотел перевезти на своем самолете крупную партию кокаина. Вместе с ним также были задержаны еще четыре человека: Кудуфиа Мавуко, Натаниэл Френч, Чигбо Питер Уме и Жорж Иван Салазар Касатно. По версии следствия, они составляли костяк банды наркоторговцев, которая планировала перевести в Гану около четырех тонн кокаина. Стоимость такого груза оценивалась в 100 миллионов долларов.

Через два дня после задержания Ярошенко передали в руки DEA — американского управления по борьбе с распространением наркотиков. По неподтвержденным данным, они несколько дней пытали россиянина, чтобы добиться от него согласия на вывоз из страны. Как только подпись Ярошенко появилась на соответствующем документе, сотрудники DEA перевезли летчика в США и посадили за решетку ждать приговора суда.

7 сентября 2011 года окружной суд США по Южному округу штата Нью-Йорк приговорил Константина Ярошенко к 20 годам тюремного заключения. Часть наркотиков, которые россиянин вместе с «подельниками» якобы хотели перевести, предназначалась и для Соединенных Штатов, объяснили в суде. Помощник летчика, африканец Чигбо Питер Уме получил 30 лет. Американцы признали его организатором сделки по контрабанде наркотиков.

В одном из пунктов обвинения говорилось, что Ярошенко вместе с сообщниками занимались перевозкой кокаина из Либерии с 2007 года. Тот факт, что российский летчик впервые ступил на землю африканского государства только в 2010 году, судьи проигнорировали.

«Не та кнопка»

Арест Ярошенко стал первым случаем в истории, когда американские спецслужбы задержали россиянина на территории третьей страны, чтобы потом тайно переправить в США. В МИД РФ впервые об аресте летчика услышали только через два месяца, в июле 2010 года. Тогда дипломаты направили ноту протеста коллегам из США по поводу того, что они вовремя не проинформировали Москву об операции DEA.

Ответ пришел через два дня. Официальный представитель Госдепа США Филипп Кроули объяснил, что о деле Ярошенко Москву хотели уведомить еще 1 июня, через день после его задержания. Но американцам помешали «технические неполадки».

«Мы отправили извещение не в то посольство. Обычно процедура извещения занимает не больше трех суток, но мы свою ошибку обнаружили позже. <…> Если уж быть до конца честными, мы нажали не ту кнопку на факсе», — сказал Кроули.

Уже тогда стали появляться первые сообщения о том, что дело Ярошенко было сфабриковано и является сугубо политической акцией, направленной против России. Консула РФ в Нью-Йорке Игоря Голубовского допустили к задержанному соотечественнику только через четыре года. Когда 20 февраля 2014 года он встретился с Ярошенко в тюрьме Форт-Дикс, перед ним предстал «очень нездоровый человек», внешний вид которого говорил об ужасных условиях содержания.

Глава российского МИД Сергей Лавров несколько раз поднимал тему «похищенного россиянина», однако никаких подвижек в этом деле достигнуть не удалось. Когда в США началась пандемия коронавируса (страна до сих пор лидирует по числу заболевших), от COVID-19 скончался сокамерник Ярошенко, койка которого располагалась в двух метрах от койки россиянина.

«Вполне реально»

Теперь защита Ярошенко намерена добиться сокращения срока тюремного заключения. Летчику осталось провести в тюрьме еще 11 лет. Эксперт Московской юридической академии, юрист-международник Пауль Калиниченко уверен, что требование адвоката Ярошенко вполне осуществимо для американской судебной системы.

«Само по себе преследование Ярошенко носит политический характер, но в этом случае работает только судебная система. С юридической точки зрения, заявление защиты [Алексея Тарасова] вполне реальное. Если прошение будет отклонено, то это произойдет не из-за политической подоплеки. Будут работать только право и судебная система. В каждом штате своя правовая система, это непредсказуемая вещь», — заявил эксперт.

В заключение специалист призвал не сравнивать задержание Константина Ярошенко с арестом российского предпринимателя Виктора Бута, которого подозревают в торговле оружием и пособничестве террористам. В 2012 году он был приговорен американским судом к 25 годам тюрьмы. Бизнесмен свою вину не признал.

По мнению Калиниченко, дела Ярошенко и Бута схожи только тем, что в обоих фигурируют граждане РФ, которые подверглись преследованию со стороны США.