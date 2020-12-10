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13:47   10 Декабря 2020
Происшествия

В центре Петербурга мужчина лишился носа по вине лошади

В центре Петербурга мужчина лишился носа по вине лошади

Житель Северной столицы остался без носа после попытки поцеловать лошадь в центре города. Инцидент произошел на улице Белинского. 

Петербуржец в состоянии алкогольного опьянения встретил женщину на коне. Ему захотелось целоваться, однако в качестве объекта вожделения мужчина выбрал не наездницу, а лошадь. Женщина предупредила, что это может закончиться травмой.

Парень решил рискнуть и попал в больницу: пациенту частично ампутировали нос. Теперь петербуржец намерен обратиться в суд по факту случившегося.

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#петербург #конь #поцелуй

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