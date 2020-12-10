В центре Петербурга мужчина лишился носа по вине лошади

Житель Северной столицы остался без носа после попытки поцеловать лошадь в центре города. Инцидент произошел на улице Белинского.

Житель Северной столицы остался без носа после попытки поцеловать лошадь в центре города. Инцидент произошел на улице Белинского.

Петербуржец в состоянии алкогольного опьянения встретил женщину на коне. Ему захотелось целоваться, однако в качестве объекта вожделения мужчина выбрал не наездницу, а лошадь. Женщина предупредила, что это может закончиться травмой.

Парень решил рискнуть и попал в больницу: пациенту частично ампутировали нос. Теперь петербуржец намерен обратиться в суд по факту случившегося.