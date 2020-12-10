Найдена связь между заболеванием COVID-19 и неврологическими отклонениями

Ученые из Школы медицины Бостонского университета в Массачусетсе определили прямую взаимосвязь заражения коронавирусом и возникновения различных неврологических отклонений.

Ученые из Школы медицины Бостонского университета в Массачусетсе определили прямую взаимосвязь заражения коронавирусом и возникновения различных неврологических отклонений.

Среди последствий коронавируса могут оказаться инсульт, судороги, расстройства двигательного аппарата, воспалительные процессы и неврологические отклонения разной степени тяжести. Специалисты провели опрос 900 человек, которые перенесли инфекцию разной степени тяжести.

У 74 из них были отмечены неврологические симптомы — у 18 больных COVID-19 вызвал инсульт, у 15 — судороги в мышцах, у 26 — дисфункция мозга. Соавтор исследования Прии Ананд отметил, что чаще всего неврология является индивидуальной реакцией организма, но иногда может зависеть от тяжести протекания болезни.