Украинский экс-депутат напомнил Зеленскому о голодающих гражданах

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выложил видео с президентом страны Владимиром Зеленским, который бегает на спортивной дорожке.

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выложил видео с президентом страны Владимиром Зеленским, который бегает на спортивной дорожке.

Политик опубликовал ролик в своем Telegram-канале и в Twitter. Видео было снято год назад, на нем украинский лидер рассказывает, как работает над тем, чтобы зимой были уменьшены платежи за отопление.

Ну що "прастий нарід", як вам?! Тепло, дешево?! Відео рівно рік. pic.twitter.com/yyb2lPlAX2 — OniVin (@_OniVin_) December 3, 2020

Зеленский добавил, что это "очень важно". По его словам, власти Украины даже придумали для этого специальную программу, на что будут выделены деньги от государства, а самим потребителям платить за это не придется.

"Бегает на дорожке. А рядовые украинцы бегают, как белка в колесе", — комментирует видео Журавко.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что за год в стране в лучшую сторону так ничего и не изменилось, а коммунальные платежи выросли на 57% по сравнению с 2019 годом.

"Какие к нему могут быть претензии? А вот к его сценаристам и режиссерам..." — размышляет один из подписчиков.

Ранее Зеленский заявил о готовности Киева к очередному раунду разведения войск и разминированию в Донбассе.