Посол Сирии заявил об агрессивной политике Тел-Авива на востоке страны

Власти Сирии заявили об усилении агрессии со стороны Израиля на востоке страны — в районах Голанских высот. Обращение было направлено омбудсмену по правам человека при ООН.

Власти Сирии заявили об усилении агрессии со стороны Израиля на востоке страны — в районах Голанских высот. Обращение было направлено омбудсмену по правам человека при ООН.

Посол Сирии при ООН Хуссам ад-Дин Ала осудил действия Израиля в районах Голанских высот. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на агентства SANA. Дипломат заявил, что Тель-Авив планирует установить воздушные трибуны на обширных территориях сельхозназначения. Для этого захватчики вынуждают местных жителей покидать дома, конфискуют у них имущество и запугивают.

"Эти незаконные действия представляют собой нарушение принципов международного права и его норм, касающихся обязанности оккупационных властей не эксплуатировать эти земли в собственных интересах", — заявил сирийский посол.

По мнению дипломата, это грубо нарушает права человека и противоречит действующим конвенциям ООН. Обращение адресовано к Верховному комиссару по правам человека в ООН. Ала отметил, что в настоящее время израильская администрация проводит в оккупированном районе репрессивную политику и подавляет народное недовольство слезоточивым газом и резиновыми пулями.