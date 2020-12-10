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13:19   10 Декабря 2020
Происшествия

Хоспис "Дом с маяком" выплатит штраф за нарушение оборота медикаментов

Хоспис "Дом с маяком" выплатит штраф за нарушение оборота медикаментов

Зюзинский суд Москвы приговорил медицинское учреждение к штрафу в размере 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов.

Благотворительное медицинское частное учреждение (БМЧУ) "Детский хоспис "Дом с маяком" признано виновным по части 1 статьи 6.16 КоАП РФ ("Нарушение правил оборота наркотических средств"), сообщает источник в пресс-службе суда.

Администрации хосписа надлежит выплатить денежный штраф в размере 200 тысяч рублей.

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