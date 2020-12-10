В Кремле рассказали о механизме сдерживания цен на продукты

Сдерживание цен на продукты будет осуществляться посредством рыночных механизмов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сдерживание цен на продукты будет осуществляться посредством рыночных механизмов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что данным вопросом будет заниматься Правительство РФ. Он пообещал, что проблема будет решаться "весьма оперативно". По словам Пескова, цены на отечественную продукцию не могут так сильно увеличиваться.