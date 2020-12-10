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13:12   10 Декабря 2020
Экономика

В Кремле рассказали о механизме сдерживания цен на продукты

В Кремле рассказали о механизме сдерживания цен на продукты

Сдерживание цен на продукты будет осуществляться посредством рыночных механизмов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что данным вопросом будет заниматься Правительство РФ. Он пообещал, что проблема будет решаться "весьма оперативно". По словам Пескова, цены на отечественную продукцию не могут так сильно увеличиваться.

"Кто-то, видимо, получает завышенную прибыль", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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