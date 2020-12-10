Ученые из Швеции выяснили, как выполнить новогодние обещания

Эксперты из Стокгольмского университета Швеции нашли способ, как правильно давать и выполнять обещания, данные в Новый год.

Эксперты из Стокгольмского университета Швеции нашли способ, как правильно давать и выполнять обещания, данные в Новый год.

По словам ученых, люди постоянно дают обещания и строят планы в Новый год, но они не всегда сбываются. Оказалось, что правильная формулировка мыслей имеет значительное влияние на реализацию планов.

Шведские ученые заявили, что человеку необходимо ставить четкую цель. Например, если в планах есть записаться в спортзал, то нужно сказать себе: "Я пойду в спортзал".

В исследовании принимали участие 1000 человек. Они построили свои планы еще в 2017 году. Удивительно, но у них чаще всего сбывались желания, которые были нацелены на получение результата.