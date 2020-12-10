Эпидемиолог считает, что Москва вышла на фазу стабилизации по коронавирусу

Москва, вышла на фазу стабилизации по ситуации с коронавирусом, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Москва, вышла на фазу стабилизации по ситуации с коронавирусом, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионах РФ запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные, рассказал Горелов. В столице сейчас индекс распространения инфекции составляет 0,81, в Санкт-Петербурге — больше 1.

Подробно о коронавирусе можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Все данные о ситуации в стране в период пандемии COVID-19 ежедневно обновляются.