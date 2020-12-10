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12:49   10 Декабря 2020
Экономика

Власти Петербурга намерены оказать дополнительную поддержку общепиту

Власти Петербурга намерены оказать дополнительную поддержку общепиту

Власти Санкт-Петербурга разработают дополнительные меры по поддержке общепита в период ограничений во время пандемии.

Об этом на совещании рассказал глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. По его словам, работа будет вестись вместе с представителями баров и ресторанов.

Ранее власти города запретили работу общепита с 30 декабря по 3 января, а также ограничили работу в остальные дни до 10 января с 6:00 до 19:00. Кроме того, до 10 января не будут работать музеи и театры, концерты также под запретом.

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#санкт-петербург #ограничения #общепит

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