Власти Петербурга намерены оказать дополнительную поддержку общепиту

Власти Санкт-Петербурга разработают дополнительные меры по поддержке общепита в период ограничений во время пандемии.

Власти Санкт-Петербурга разработают дополнительные меры по поддержке общепита в период ограничений во время пандемии.

Об этом на совещании рассказал глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. По его словам, работа будет вестись вместе с представителями баров и ресторанов.

Ранее власти города запретили работу общепита с 30 декабря по 3 января, а также ограничили работу в остальные дни до 10 января с 6:00 до 19:00. Кроме того, до 10 января не будут работать музеи и театры, концерты также под запретом.