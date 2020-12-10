Корабли Черноморского флота проведут совместные маневры с НАТО в 2021 году

ВМФ России и страны НАТО в феврале проведут совместные учения у берегов Пакистана в акватории Карачи.

ВМФ России и страны НАТО в феврале проведут совместные учения у берегов Пакистана в акватории Карачи.

В пресс-службе Черноморского флота отметили, что маневры будут носить название "АМАН-2021". В них примут участие морские силы Японии, США, Турции, Китая, Индонезии, Великобритании и других стран.

Россию будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

Отмечается, что последний раз российские корабли участвовали в подобных совместных с Североатлантическим альянсом учениях в 2011 году у побережья Испании.