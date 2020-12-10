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12:37   10 Декабря 2020
Экономика

Мишустин призвал принять меры для снижения цен на продукты в России

Мишустин призвал принять меры для снижения цен на продукты в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости принять меры, чтобы сдержать рост цен на продукты в стране.

Кабмин РФ заметил повышение цен на продукты, отметил Мишустин. Чиновники связали это с сезонными факторами. Однако они недооценили риск и пустили ситуацию на самотек, подчеркнул премьер-министр.

Цены выросли на подсолнечное масло, макароны, сахар и хлеб. Рост стоимости продуктов обсуждали на совещании по экономическим вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным. Для людей это очень чувствительная тема, подобное недопустимо в условиях снижения доходов, заявил Мишустин.

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