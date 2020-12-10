Facebook осудил иски генпрокуроров США против соцсети

Иски со стороны Федеральной торговой комиссии (ФТК) США против Facebook вызвали возмущение в компании. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Иски со стороны Федеральной торговой комиссии (ФТК) США против Facebook вызвали возмущение в компании. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Facebook отреагировал не только на иски ФТК, но и на обращения генпрокуроров 46 штатов по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Компания назвала это "пересмотром истории" и осудила обвинения в свой адрес. Приобретение корпорацией соцсети Instagram и приложения WhatsApp стало целью исков. Facebook считает работу ФТК в сфере антимонопольного законодательства неправильной, говорится в сообщении.

Обвинения против соцсети выдвинули из-за попыток нейтрализовать угрозы монополии компании. МИД РФ ранее обвинил западных медиагигантов в нарушении прав свободного доступа к информации. Instagram начал ставить маркировку на некоторые отечественные СМИ.