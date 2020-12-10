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12:11   10 Декабря 2020
Политика

Протестующие в Ереване перекрыли движение у здания Правительства Армении

Протестующие в Ереване перекрыли движение у здания Правительства Армении

Протестующие собрались в Ереване рядом со зданием Правительства Армении, перекрывая одну из центральных улиц города.

Группа участников акции собралась у проспекта Тиграна Меца и просят разрешить им войти в здание правительства. Протестующие отмечают, что лишь хотят поговорить с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

"Мы хотим зайти в здание правительства, чтобы рассказать Пашиняну о сложившейся ситуации в стране. Мы не хотим столкновений с полицией", — передают слова одного из протестующих РИА Новости.

Полиция не допустила проникновения армянских граждан, объясняя, что для входа существует особый порядок. Такие действия представителей правопорядка привело к потасовке.

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#армения #протесты #пашинян

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