МИД РФ заявил о тяжелом положении Украины в правозащитной сфере

Российское министерство иностранных дел выпустило доклад о ситуации с правами человека на Украине и указало, что в правозащитной сфере положение является тяжелым.

Российское министерство иностранных дел выпустило доклад о ситуации с правами человека на Украине и указало, что в правозащитной сфере положение является тяжелым.

В докладе указываются многочисленные факты нарушений прав и свобод граждан Украины, отмечается также нежелание и неспособность властей страны решить проблему. Авторы документа пишут, что больше года назад на Украине сменился президент, но за это время в стране нет никаких признаков исправления ситуации с правами человека.

"Продолжаются системные нарушения основных прав и свобод человека. Не соблюдается право на свободу и личную неприкосновенность", — говорится в докладе МИД РФ.

Кроме того, авторы рассказывают о многочисленных фактах незаконного содержания под стражей, пыток, запугивания, жестокого обращения, направленных в том числе на принуждение задержанных к признанию вины.