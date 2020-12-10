США грозит раскол из-за попытки южных штатов оспорить победу Байдена

Иск генпрокурора Техаса поддержали южные штаты, во главе которых стоят республиканцы.

К штату Техас, который накануне вступился за действующего президента США Дональда Трампа и потребовал пересмотреть результаты выборов в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Висконсине, присоединился весь юг страны. Теперь иск в Верховный суд от генпрокурора Техаса Кена Пакстона поддерживают еще 17 штатов, сообщает CNBC.

Напомним, Пакстон потребовал признать выборы в четырех штатах недействительными. По его мнению, почтовое голосование, на котором настаивали демократы в связи с пандемией коронавируса, стало причиной массовых фальсификаций. Исходя из этого, победу демократа Джозефа Байдена в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Висконсине Пакстон считает нечестной. Генпрокурор требует от Верховного суда аннулировать итоги выборов в указанных штатах.

Американская Фемида взяла паузу. Специалисты, впрочем, не видят оснований для вердикта в пользу Трампа. Профессор юридического факультета Джорджтаунского университета Пол Смит уже говорил, что республиканский Техас не имеет никакого законного права жаловаться на подсчет голосов в других штатах. Сегодня юрист услышал ответ: требование Техаса поддержало 17 штатов, во главе которых стоят члены Республиканской партии.

Луизиана, Миссури, Канзас, Алабама, Арканзас, Флорида, Небраска, Монтана, Теннеси, Юта, Западная Виргиния, Оклахома, Южная и Северная Дакота, Миссисипи, Индиана и Южная Каролина также направили иск в Верховный суд и потребовали признать неконституционными выборы в четырех штатах, указанных Пакстоном.

Если действующий глава Белого дома одержит верх в Джорджии, Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, то он выиграет выборы и переизберется на второй срок. Ведь лидерство в этих штатах дает 62 голоса выборщиков. Дональду Трампу хватит этого, чтобы набрать 270 голосов, необходимых для победы на выборах (сейчас у него 232 голоса, у Джо Байдена — 306).

Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров обратил внимание, что южные штаты в Америке всегда занимали особое положение. Верховный суд не сможет просто проигнорировать требование 17 штатов. В конце концов, шесть из девяти судей высшей инстанции тоже принадлежат к Республиканской партии (а некоторых назначил сам Трамп).

У сторонников действующего президента еще есть время до 14 декабря. В этот день коллегия выборщиков проведет итоговое голосование и назовет победителя. За оставшийся срок республиканцы могут попробовать изменить ситуацию в свою пользу, уверен Петров.

«Республиканцы смогут повлиять на Верховный суд. Для этого есть целый ряд инструментов. Например, есть петиции. Граждане США могут выступить с петицией, и если она набирает большое число голосов, то по закону она требует рассмотрения. Думаю, что республиканцы прибегнут к этому методу, если подтвердятся подозрения в каких-либо манипуляциях, особенно в колеблющихся штатах. И в тех, за которые борется Пакстон — Пенсильвания, Джорджия и Висконсин. Там поддержка Трампа буквально за несколько часов сменилась на поддержку Байдена», — заявил американист.

Если иск от генпрокурора Техаса получит ход в Верховном суде США, то процесс выборов может сильно затянуться — обсуждения перейдут в суд. Требование Кена Пакстона поддерживает очень много влиятельных политиков от Республиканской партии, однако собеседник «Политики Сегодня» не уверен, что на подобное обострение ситуации пойдет сам Дональд Трамп.

«Парадокс в том, что страна практически раскалывается на две части: более 90% демократов признают выборы состоявшимися и победу Байдена не оспаривают. А 70% республиканцев полагают, что в процессе выборов имели место какие-то манипуляции и непрозрачные, мягко скажем, элементы. Партийная борьба явно обостряется. На уровне простых американцев каких-то явных столкновений пока нет. Но ситуация может измениться», — подытожил Александр Петров.

Выборы в США прошли 3 ноября, но споры о том, кто одержал победу, идут до сих пор. Крупные СМИ, лояльные к Демократической партии, уже называют Джо Байдена победителем и «избранным президентом». Действующий президент Дональд Трамп сдаваться не собирается: он оспаривает результаты выборов и требует пересмотра голосов в тех штатах, где победил лидер Демпартии.