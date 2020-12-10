Ученые назвали продукт, увеличивающий продолжительность жизни

При его употреблении продолжительность жизни может повысится на 25%.

Специалисты Техасского университета A&M обнаружили, что потребление в пищу выдержанных сыров может продлить человеку жизнь. К таким сырам относятся сорта бри, чеддер и пармезан. Они содержат спермидин – химическое вещество, которое отвечает за более низкое артериальное давление.

Также спермидин снижает вероятность сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний на 40%.

Американские ученые выяснили, что при добавлении химического вещества в рацион животных их продолжительность жизни увеличивается на 25%. В ходе экспериментов специалисты обнаружили еще одну способность спермидина: он блокирует размножение поврежденных клеток печени, а значит и предотвращает ее фиброз (нарушение функций печени).