В России заразились коронавирусом еще 27 927 человек

Врачи выявили коронавирусную инфекцию у 27 927 жителей в 85 регионах России за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Врачи выявили коронавирусную инфекцию у 27 927 жителей в 85 регионах России за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Умерли от заболевания 562 человека за 24 часа. Полностью выздоровели от инфекции еще 25 877 пациентов. Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 2 569 126. Скончались за все время пандемии 45 280 граждан. Выздоровели от заболевания 2 033 669 человек.

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