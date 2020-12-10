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11:18   10 Декабря 2020
Общество

В России заразились коронавирусом еще 27 927 человек

В России заразились коронавирусом еще 27 927 человек

Врачи выявили коронавирусную инфекцию у 27 927 жителей в 85 регионах России за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Умерли от заболевания 562 человека за 24 часа. Полностью выздоровели от инфекции еще 25 877 пациентов. Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 2 569 126. Скончались за все время пандемии 45 280 граждан. Выздоровели от заболевания 2 033 669 человек.

Актуальные данные о коронавирусе в России и в мире опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Информация ежедневно дополняется и обновляется.

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#россия #врач #коронавирус

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