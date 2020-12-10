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11:18   10 Декабря 2020
Экономика

ЦБ РФ предложил ввести для банков паспорта финансовых продуктов

ЦБ РФ предложил ввести для банков паспорта финансовых продуктов

Банк России предложил ужесточить банкам правила продажи небанковских продуктов и услуг, следует из проекта закона, подготовленного регулятором.

Согласно документу, кредитно-финансовые организации будут обязаны раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме. Кроме того, для финансовых продуктов планируется внедрить специальные паспорта, передает РБК.

Таким образом, ЦБ обяжет банки раскрывать суть финансового инструмента, условия вложения денег, а также риски и гарантии для клиентов, в том числе сведения о возможных комиссиях. До заключения договора клиент должен будет получить памятку с указанием всех условий соглашения с кредитным учреждением.

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#законопроект #банки #центробанк рф

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