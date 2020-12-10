ЦБ РФ предложил ввести для банков паспорта финансовых продуктов

Банк России предложил ужесточить банкам правила продажи небанковских продуктов и услуг, следует из проекта закона, подготовленного регулятором.

Банк России предложил ужесточить банкам правила продажи небанковских продуктов и услуг, следует из проекта закона, подготовленного регулятором.

Согласно документу, кредитно-финансовые организации будут обязаны раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме. Кроме того, для финансовых продуктов планируется внедрить специальные паспорта, передает РБК.

Таким образом, ЦБ обяжет банки раскрывать суть финансового инструмента, условия вложения денег, а также риски и гарантии для клиентов, в том числе сведения о возможных комиссиях. До заключения договора клиент должен будет получить памятку с указанием всех условий соглашения с кредитным учреждением.