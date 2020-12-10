YouTube будет удалять материалы о фальсификациях на выборах в США

YouTube заявил о начале масштабной кампании по блокировке видео, в которых рассказывают о фальсификациях на президентских выборах в США.

YouTube заявил о начале масштабной кампании по блокировке видео, в которых рассказывают о фальсификациях на президентских выборах в США.

Американский видеохостинг YouTube начал блокировать все видео, в которых рассказывается о махинациях и фальсификациях во время гонки. Об этом сообщила компания в своем блоге.

"Мы начнем удалять любой загружаемый контент, который может вводить людей в заблуждение тем, что утверждает о мошенничестве или ошибках, которые изменили исход президентских выборов 2020", — говорится в сообщении.

В YouTube подчеркивают, что уже приступили к удалению и блокировке видеоконтента, авторы которого говорят, что не верят в "честную победу" Байдена.

Американские компании блокируют не только частных пользователей, но и каналы СМИ. Например, 17 апреля корпорация Google заблокировала аккаунт ФАН и связанный с ним YouTube-канал. Редакция потеряла тысячи репортажей, снятых журналистами агентства в разных странах мира. Роскомнадзор уже обращал внимание на необъективную политику американских компаний. В РКН тогда выразили мнение, что нужно развивать собственные сервисы и хостинги, которые уже существуют и довольно эффективно работают.