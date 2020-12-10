Глава МИД Приднестровья: «Наши пути с Молдавией расходятся»

Руководитель внешнеполитического ведомства Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев рассказал о настроениях на левом берегу Днестра после победы на выборах прозападного кандидата Майи Санду.

После победы на президентских выборах в Молдавии прозападного политика Майи Санду над пророссийским Игорем Додоном, эксперты допускают охлаждение отношений с Россией и даже разморозку давнего территориального конфликта между левым и правым берегами Днестра. О том, какие настроения сегодня царят в Приднестровье «Политика Сегодня» спросила у министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева.

— Некоторые эксперты уже заговорили о возможном развороте Молдавии при Санду на Запад. Насколько, как вам кажется, вероятен такой сценарий развития?

— Вряд ли есть основания говорить о некоем резком «развороте» Молдовы в сторону Запада. На протяжении как минимум последних десяти лет политическое руководство соседней страны официально реализует курс на сближение с европейскими структурами. Это базовое направление для Молдовы, четко закрепленное в законодательстве, которое последовательно реализовывалось при каждом президенте, разными составами правительства и парламента. Собственно, его реализация продолжается и сегодня.

Определенным апофеозом в реализации проевропейского вектора стало подписание летом 2014 года соглашения об ассоциации РМ с ЕС. На этой основе начал функционировать надгосударственный орган — Совет по ассоциации, в рамках которого Евросоюз не только оценивает степень эффективности молдавского руководства по исполнению комплекса обязательств перед ЕС, но и фактически координирует его деятельность.

К слову, если вы ознакомитесь с принятым в 2019 году планом работы правительства Молдовы на 2020-2023 годы или утвержденным в мае сего года планом развития национальной армии РМ на 2020–2030 годы, то обнаружите много интересных вещей. Таких как развитие положений Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, разработка нового Индивидуального плана партнерства с НАТО, реализация инициативы НАТО от 2015 года по модернизации оборонного потенциала РМ (DCBI) и тому подобное.

— Какими вам видятся в таком случае взаимоотношения Молдавии и России? Ждет ли нас некоторое охлаждение международного климата на этом направлении?

— Считаю, еще рано делать выводы. Как показывает практика международных отношений, активные политические декларации отдельных политических лидеров — как самые лояльные, так и самые жесткие, не всегда получают ожидаемое воплощение в реальности.

Судя по определенному Молдовой многие годы назад проевропейскому вектору развития, логично предположить, что пути ваших стран, действительно, продолжат расходиться. Недавно избранный глава молдавского государства уже обозначила, что в первую очередь нацелена на развитие стратегического взаимодействия с ближайшими соседями — Румынией и Украиной.

Что касается Приднестровья, для которого Россия на протяжении многих веков является стратегическим партнером, гарантом безопасности и ответственным посредником в переговорном процессе, то, уверен, что наши государства и дальше продолжат развивать и укреплять всестороннее сотрудничество.

— Горячие головы в политике даже всерьез обсуждают вопрос объединения Молдавии с Румынией. Неужели это реалистичный вариант возможного будущего?

— Ответить на этот вопрос могут только народы и политическое руководство Молдовы и Румынии. Многолетние процессы развития молдавско-румынских взаимоотношений рассматриваются через призму исторически связанных друг с другом народов, находящихся в едином языковом, культурно-ценностном и информационном пространствах. Вам наверняка известно, что в школах Молдовы преподается история румын.

На протяжении последних десятилетий произошла серьезная интеграция транспортных, торгово-экономических, финансовых систем двух стран. Активно развивается сотрудничество в военной сфере. Постепенное сближение двух стран уже привело к возникновению более комплексных форм взаимодействия. К примеру, Молдова и Румыния регулярно практикуют проведение совместных заседаний исполнительных органов власти. С июня 2019 года созданы и приступили к работе совместные молдавско-румынские пограничные патрульные группы.

Как видим, наращивание всесторонних связей Молдовы с Румынией носит поступательный характер. Результаты электоральных процессов в РМ показывают, что из года в год увеличивается количество граждан, симпатизирующих данному политическому направлению.

— В числе первых же заявлений Майи Санду стало ее требование о выводе российских миротворцев с территории Приднестровья. Как вы считаете, возможно ли обострение этой потенциально конфликтной ситуации?

— Миротворческая операция на Днестре признана всеми как стабильная и эффективная. В ее работе, помимо трех контингентов России, Приднестровья и Молдовы, уже более 20 лет участвуют военные наблюдатели Украины, а на регулярных заседаниях руководящего органа – Объединенной Контрольной Комиссии — присутствуют также представители Миссии ОБСЕ.

Сегодня нет никаких объективных предпосылок для так называемой «трансформации» миротворческого механизма, поскольку во всех основополагающих международных договорах перспективы операции четко взаимоувязаны с первоочередным достижением окончательного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Подобные заявления уже многие годы регулярно озвучиваются различными представителями Молдовы, которые таким способом оказывают постоянное давление на миротворческий процесс. Однако именно миротворцы на протяжении более 28 лет создают необходимые условия для ведения мирного диалога.

— В перспективе смогло бы снизить градус напряженности решение об изменении статуса российских формирований? Какие еще вы видите инструменты для ведения переговоров?

— Что касается перспектив, то статус российских войск (без разделения на миротворцев и ОГРВ) определен подписанным с участием Молдовы базовым соглашением о прекращении огня от 21 июля 1992 года, а также иными договоренностями. Единственный для Молдовы мирный способ перейти к решению военных вопросов, не нарушая договорно-правовых основ и не создавая предпосылки для эскалации напряженности, — это сначала урегулировать взаимоотношения с Приднестровьем.

Если молдавский политический класс желает скорейшего урегулирования конфликта, значит необходимо более ответственно относиться к переговорам, выполняя взятые Молдовой обязательства как на двустороннем уровне, так и в рамках международного формата «5+2». Напомню, что сейчас на столе переговоров лежит обширная комплексная повестка, множество проблем из которой так и не были решены из-за отказа Кишинева исполнять подписанные в 2016-2018 годах соглашения.

Любые иные способы, связанные с выходом РМ из соглашения о прекращении огня и попытками одностороннего демонтажа миротворческой конструкции, не имеют положительной перспективы и сопряжены с эскалацией конфликта.

— Что по этому поводу думают сами жители Приднестровья?

— В Приднестровье как всегда очень внимательно наблюдают за развитием ситуации, одновременно с этим постоянно защищая и поддерживая миротворческую операцию и сохраняя проактивную позицию в рамках переговорного процесса с соседней Молдовой.

Создающийся тревожный фон в очередной раз подтверждает правильность сделанного Приднестровьем выбора по пути отстаивания собственной независимости, достижения широкого международного признания и всестороннего сближения с Россией.

Текущие процессы в соседнем государстве показывают, что Молдова, как и десятилетия назад, глубоко погружена в решение своих внутриполитических проблем и пока еще, по-видимому, не готова к выстраиванию зрелых и ответственных отношений с Приднестровьем.