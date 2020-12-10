Немецкий посол назвал сроки ответа Берлина Москве по Навальному

Германии может потребоваться не один год, чтобы дать Москве ответ по делу блогера Алексея Навального. Об этом заявил немецкий посол Геза Андреас фон Гайр.

Германии может потребоваться не один год, чтобы дать Москве ответ по делу блогера Алексея Навального. Об этом заявил немецкий посол Геза Андреас фон Гайр.

Дипломат раскрыл, сколько времени может потребоваться ФРГ на ответ по Навальному. Это может занять от нескольких месяцев до двух лет, уточнил посол. Речь идет о правовой помощи по делу российского блогера. Навальный проходил лечение после "отравления" в Германии, где остается до сих пор.

В инциденте с блогером могли быть замешаны его бывшие соратники или кураторы. Одной из главных подозреваемых стала жительница Великобритании Мария Певчих.