Путин назвал сотрудников RT профессионалами в день 15-летия канала

Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с днем рождения. Со дня основания медиаресурса прошло ровно 15 лет.

Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с днем рождения. Со дня основания медиаресурса прошло ровно 15 лет.

Телеграмма с посланием российского лидера опубликована на официальном сайте Кремля. В ней президент отметил, что телеканал знакомит своих зрителей со всего мира с самой актуальной новостной повесткой и разными точками зрения, сообщил RT.

Кроме того, Путин отдельно отметил профессиональные качества всех сотрудников медиахолдинга, выразив уверенность в том, что канал будет и дальше подавать пример качественной и оперативной работы.

Стоит отметить, что телеканал вещает на английском, арабском, испанском и, конечно же, русском языках. Целью медиаресурса является ознакомление телезрителей с альтернативной точкой зрения о главных событиях в мире.