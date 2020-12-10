Конференция о правах полиции пройдет в медиацентре "Патриот"

Онлайн-конференция на тему "Права полицейских. Нашу полицию мы бережем" состоится в медиахолдинге "Патриот" в 14:00.

Онлайн-конференция на тему "Права полицейских. Нашу полицию мы бережем" состоится в медиахолдинге "Патриот" в 14:00.

Участники эфира обсудят принятые Госдумой РФ в первом чтении поправки к закону о полиции, а также возможности сохранения баланса между правами граждан, эффективностью правоохранительных органов и работой журналистов. О повестке дня онлайн-встречи сообщает ФАН.

Спикеры проанализируют мировую практику работы полицейских, в частности, в США. Участники мероприятия также обсудят проблемы, с которыми сталкиваются отечественные стражи порядка. Кроме того, разговор зайдет о попытках "оппозиции" разжигать ненависть к правоохранителям. Эти и многие другие вопросы обсудят законодатели, социологи, астрологи, общественные деятели и политики.