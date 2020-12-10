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10:31   10 Декабря 2020
Происшествия

Бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов получил 19 лет тюрьмы

Бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов получил 19 лет тюрьмы

Верховный суд Крыма заочно приговорил бизнесмена и бывшего вице-премьера полуострова Ленура Ислямова к 19 годам колонии строгого режима.

Его обвиняют в организации энергетической блокады Крыма, создании незаконного вооруженного формирования и экстремистских призывах. Кроме того, суд запретил ему выступать в средствах массовой информации.

Ленуру Ислямову принадлежит крымскотатарский телеканала ATR, также он является вице-президентом Всемирного конгресса крымских татар.

После вхождения Крыма в состав РФ Ислямова назначили на должность и.о. зампреда правительства Республики. Спустя месяц он покинул пост и уехал на Украину, где объединился с экстремистами и устроил товарную и энергетическую блокаду полуострова.

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#крым #приговор #Ленур Ислямов

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