Жители Совхоза им. Ленина вышли на улицу в защиту Дворца культуры

Жители подмосковного поселка Совхоз имени Ленина 8 декабря провели серию акций в защиту Дворца культуры от притязаний и поползновений олигарха-миллиардера Павла Грудинина.

Жители подмосковного поселка Совхоз имени Ленина 8 декабря провели серию акций в защиту Дворца культуры от притязаний и поползновений олигарха-миллиардера Павла Грудинина. Как ранее сообщалось, причиной, которая сподвигла людей выйти на улицы, стало известие о закрытии бесплатных муниципальных секций из-за того, что коммерсант отказался продлевать аренду здания для муниципалитета.

«Грудинин, верни ДК людям!» «Грудинин, не ври!» «Тебе мало миллиона в месяц?!» — именно такие фразы были написаны на плакатах протестующих. Несмотря на морозную погоду, акция собрала немало участников и представителей СМИ.

Как рассказал журналистам сопредседатель общественного движения «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!» Артем Грудинин (сын коммерсанта, который возглавил активистов в борьбе с потерявшим всякое чувство меры отцом), закрытие Дворца культуры негативно отразится на качестве жизни в поселении.

«У нас порядка 600 детей посещают вот эти кружки. Иных помещений в муниципальной собственности в совхозе, к сожалению, нет. Если же все эти дети останутся без бесплатных занятий – это большая проблема», – заявил общественный деятель.

Другие жители такую оценку целиком разделяют.

«Дворец культуры и центр спорта, действительно, гордость нашего поселка, – отмечает предприниматель по имени Дмитрий. – То, что ДК закрывают, – это, конечно, большая проблема. У меня ребенок растет, и я понимаю, что еще несколько лет – и тут некуда будет просто ходить».

Трудовой коллектив муниципальных центров культуры и спорта уже обратился с открытым воззванием к Павлу Грудинину. Люди просят олигарха одуматься и дать им возможность продолжать работу на благо детей и взрослых. Не остались в стороне и активисты движения «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!» Более 200 подписей было собрано ими буквально за пару дней. Не обошлось и без инцидентов: вечером 7 января общественники подверглись нападению со стороны подручных «красного барина».

О подробностях произошедшего корреспонденту «Политики Сегодня» рассказал активист движения ЗАЗАЗА Алексей:

«Когда мои товарищи стояли в пикете в защиту нашего ДК, на них напала группа лиц. Пытались порвать подписные листы, порвали плакат. Один из нападавших пробовал душить моего товарища», – сообщил молодой человек.

По словам источника, близкого к руководству общественного движения, в настоящий момент расследованием нападения занимаются сотрудники правоохранительных органов, а само дело находится на контроле у начальника полиции.

Попытками нарушить общественный порядок ознаменовался и вчерашний день, 9 декабря. Сторонники Павла Грудинина пытались спровоцировать участников пикетов на драки, старались порвать транспаранты, оскорбляли активистов и даже забросали одного из молодых людей яйцами.

Сорвать пытались и встречу, которую сопредседатели движения ЗАЗАЗА организовывали в здании бывшей поселковой администрации. Миллиардер Грудинин посчитал участие в мероприятии унижающим его «барское» достоинство; с жителями в итоге встретились Андрей Извеков, руководитель территориального отдела администрации Ленинского округа, и Павел Бурлаков – председатель совета директоров компании «РОТА-АГРО», главного акционера ЗАО «Совхоз им. Ленина».

Именно выступление Павла Бурлакова и демонстрация документов, о существовании которых жители и не догадывались, пролило свет на истинный мотив поступков олигарха Грудинина. Его замысел – под любым предлогом выдавить бесплатные муниципальные центры и отдать здание ДК в руки коммерсантов-частников, причем сделать это как можно быстрее.

«На самом деле Павел Николаевич [Грудинин] сегодня является нелегитимным директором [ЗАО «Совхоз им. Ленина»], – рассказал Бурлаков. – Еще 15-го июля был суд, <…> который признал, что он незаконно избранный директор».

Как бы нанятые олигархом юристы ни пытались «тянуть резину», точка в юридическом разбирательстве будет поставлена 12 января. До наступления этого дня Грудинин пытается максимально использовать подконтрольные ему ресурсы для собственного обогащения.

Жители поселка настроены решительно и не собираются останавливаться на полпути. Они намерены стоять до конца: за свои права, за будущее своих детей, за достойную жизнь в Совхозе имени Ленина. За все то, чего их пытается сегодня лишить «красный барин» Грудинин.