Экс-заместителя правления банка "БФГ-Кредит" Пуресева обвинили в растрате

Следственный комитет обвинил бывшего заместителя председателя правления банка "БФГ-Кредит" Дениса Пуресева в растрате.

Следственный комитет обвинил бывшего заместителя председателя правления банка "БФГ-Кредит" Дениса Пуресева в растрате.

В ведомстве предполагают, что мужчина растратил около 13 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Дениса Пуресева обвиняют в хищении в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения. В принадлежащем ему жилье и офисах провели обыски. Следствие изъяло предметы и документы, которые могут стать доказательствами в уголовном деле.