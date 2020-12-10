10:15 10 Декабря 2020Происшествия
Экс-заместителя правления банка "БФГ-Кредит" Пуресева обвинили в растрате
Следственный комитет обвинил бывшего заместителя председателя правления банка "БФГ-Кредит" Дениса Пуресева в растрате.
Следственный комитет обвинил бывшего заместителя председателя правления банка "БФГ-Кредит" Дениса Пуресева в растрате.
В ведомстве предполагают, что мужчина растратил около 13 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Дениса Пуресева обвиняют в хищении в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения. В принадлежащем ему жилье и офисах провели обыски. Следствие изъяло предметы и документы, которые могут стать доказательствами в уголовном деле.