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10:10   10 Декабря 2020
Происшествия

ФСБ задержала жителя Якутии с тремя килограммами россыпного золота

ФСБ задержала жителя Якутии с тремя килограммами россыпного золота

Якутянин перевозил на машине россыпное шлиховое золото на сумму более 7 миллионов рублей.

Силовики остановили Toyota Corolla, в ходе обыска был изъят контрабандный груз. О спецоперации якутских правоохранителей сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.

По словам стражей порядка, найденный в автомобиле драгоценный металл имеет природное происхождение. Правоохранители предъявили якутянину обвинение в незаконной сделке с драгметаллами в крупном размере. Задержанный признался в содеянном, мужчину приговорили к двум годам условного срока.

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