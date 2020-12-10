Ракета Илона Маска взорвалась на испытаниях в Техасе

Прототип космического корабля Илона Маска Starship взорвался во время испытаний в Техасе. Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Прототип космического корабля Илона Маска Starship взорвался во время испытаний в Техасе. Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Ракета предназначена для будущих полетов на Марс. Корабль после старта достиг заданной высоты и начал плавный спуск, однако в момент касания Starship с асфальтированной площадкой он неожиданно взорвался.

Судя по кадрам трансляции, прототип корабля опустился на землю не вертикально, как планировалось. Вероятно, это связано с тем, что ракетный двигатель аварийно прекратил работу.

Несмотря на неудачу, глава компании SpaceX Илон Маск высоко оценил результаты испытаний космического корабля. По его словам, это был успешный взлет с выполнением всех запланированных маневров вплоть до приземления.