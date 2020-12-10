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9:30   10 Декабря 2020
Политика

МИД РФ заявил, что Запад выдумывает поводы для санкций

МИД РФ заявил, что Запад выдумывает поводы для санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на упреки Запада о вмешательстве Кремля в дела иностранных государств.

Российский дипломат выразил уверенность в том, что западные политики придумают еще множество поводов, чтобы обвинить российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела суверенных государств.

"В последнее время нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в Белоруссии, вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции", — сказал он.

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что в Конгрессе США сейчас прорабатывают вопрос о введении санкций из-за существования Союзного государства России и Белоруссии. Дипломат отметил, что логичного повода тут просто нет, однако Запад способен выдумывать обоснования для экономических ограничений на ровном месте.

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