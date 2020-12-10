МИД РФ заявил, что Запад выдумывает поводы для санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на упреки Запада о вмешательстве Кремля в дела иностранных государств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на упреки Запада о вмешательстве Кремля в дела иностранных государств.

Российский дипломат выразил уверенность в том, что западные политики придумают еще множество поводов, чтобы обвинить российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела суверенных государств.

"В последнее время нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в Белоруссии, вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции", — сказал он.

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что в Конгрессе США сейчас прорабатывают вопрос о введении санкций из-за существования Союзного государства России и Белоруссии. Дипломат отметил, что логичного повода тут просто нет, однако Запад способен выдумывать обоснования для экономических ограничений на ровном месте.