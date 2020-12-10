Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:56   10 Декабря 2020
Общество

Полиция Красноярска провела проверку в городской администрации

Полиция Красноярска провела проверку в городской администрации

Полиция пришла с проверкой в департамент градостроительства и муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска.

Представитель пресс-службы мэрии подтвердил проверку сотрудниками правоохранительных органов. Причины проверки и обстоятельства не были уточнены в городской мэрии.

Сообщается, что в здании администрации работали оперативные сотрудники полиции. В МВД относительно проверки еще не было комментариев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#проверка #мэр #красноярск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров