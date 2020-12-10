Полиция Красноярска провела проверку в городской администрации

Полиция пришла с проверкой в департамент градостроительства и муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска.

Полиция пришла с проверкой в департамент градостроительства и муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска.

Представитель пресс-службы мэрии подтвердил проверку сотрудниками правоохранительных органов. Причины проверки и обстоятельства не были уточнены в городской мэрии.

Сообщается, что в здании администрации работали оперативные сотрудники полиции. В МВД относительно проверки еще не было комментариев.