Уровень антител у привитых "Спутником V" оказался разным

Прошедшие полный курс вакцинации "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации. У некоторых пациентов показатель был в четыре раза выше нормы.

Прошедшие полный курс вакцинации "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации. У некоторых пациентов показатель был в четыре раза выше нормы.

Отмечается, что попадание на плацебо исключено. У всех привитых взяли тесты на антитела через 21 день после второго укола с препаратом. Один из опрошенных рассказал, что уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00, пишет РИА Новости.

Другой участник вакцинирования рассказал о результате в 20,00 единиц на миллилитр. Еще один доброволец поделился, что у него выработалось 14,60 единицы на миллилитр. Другие привитые отечественной вакциной делали другой тест, результат которых показал у одного уровень антител 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8. Двое человек сообщили, что у них совсем не выработались антитела.