Власти Тувы объявили 31 декабря выходным днем

Последний день декабря был объявлен в Туве выходным. Жители региона должны будут отработать его 26 ноября, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в своем Telegram.

Последний день декабря был объявлен в Туве выходным. Жители региона должны будут отработать его 26 ноября, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в своем Telegram.

В сообщении для земляков глава региона сообщил, что понимает, каким трудным вышел 2020 год и как важен отдых и полноценное чувство праздника. Шолбан Кара-оол призвал жителей Тувы провести последний день года в "теплой и семейной обстановке".

Некоторые регионы объявили, что последний день уходящего года будет выходным. Правительство РФ приняло решение, что 31 декабря будет нерабочим, дав возможность регионам самостоятельно определиться, каким будет завершающий день в 2020 году.