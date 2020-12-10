Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:25   10 Декабря 2020
Общество

Гидрометцентр сообщил о небольшом потеплении в Европейской части России

Гидрометцентр сообщил о небольшом потеплении в Европейской части России

Жителей центра Европейской территории России ожидает с начала следующей недели потепление, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Антициклон, который установился на протяжении текущей недели, начнет меняться уже в воскресенье, когда погода будет пасмурной и более теплой. В столице России перемена погоды будет заметна с понедельника, когда днем потеплеет на семь градусов, информирует "Российская газета".

Синоптик прогнозирует с начала недели температуру в регионе приблизительно на отметке в пять градусов мороза. Как и прогнозировалось, вторая половина декабря может быть намного теплее первой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#погода #потепление #мороз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров