Медик заявил о легкой форме повторного заболевания COVID-19

Повторное заболевание COVID-19 проходит в более легкой форме. Иммунитет человека уже знаком с вирусом и быстрее вырабатывает антитела.

Повторное заболевание COVID-19 проходит в более легкой форме. Иммунитет человека уже знаком с вирусом и быстрее вырабатывает антитела.

Такое заявление РИА Новости сделала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман. Она отметила, что большинство повторных случаев заражения коронавирусом ими не являются.

"Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания. Мы наблюдаем у большого количества человек, что сначала пациент имеет негативный результат, а через несколько дней берут анализ и он снова положительный, а затем снова отрицательный@, — поделилась Гольцман.

Она добавила, что вирус может персистировать в носоглотке до месяца. Повторный случай может оказаться, если пациент еще не выздоровел полностью после первого раза.

Сейчас в мире существует несколько десятков повторно инфицированных людей. Если сравнивать с миллионами случаев заболеваний в общем, то это "практически ничтожно".

Гольцман объяснила, что в случае повторного инфицирования вирусом, организм перенесет болезнь легче благодаря иммунной системе. Она с первого раза знакома с вирусом и начнет вырабатывать антитела намного быстрее.