Очередные вспышки коронавируса ухудшат показатели мировой экономики

Экономика мира в ближайшем будущем столкнется с новыми проблемами из-за очередных вспышек коронавируса, заявил глава ЦБ Филиппин Бенджамин Диокно.

Экономика мира в ближайшем будущем столкнется с новыми проблемами из-за очередных вспышек коронавируса, заявил глава ЦБ Филиппин Бенджамин Диокно.

Недавние события указывают на ухудшение ситуации, а не на ее улучшение в краткосрочной перспективе. Специалист в беседе с CNBC заявил, что оценка МВФ о том, что мировой ВВП упадет на 4,4, является еще оптимистичным прогнозом.

Мир еще не ощущает эффекта от начала вакцинации. Повторная вспышка COVID-19 в США и Европе уже вновь стала оказывать давление на экономику. Наличие вакцины улучшит ее перспективы, но это случится не раньше первого квартала 2021-го.