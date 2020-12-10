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5:56   10 Декабря 2020
Армия

Режим тишины в Карабахе полностью соблюдался в течение суток

Режим тишины в Карабахе полностью соблюдался в течение суток

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе полностью соблюдался, каких-либо провокаций за прошедший день зафиксировано не было.

Замначальника Центра примирения сторон российского миротворческого контингента полковник Дмитрий Перепелкин сообщил, что военные в соответствии с поставленными задачами осуществляли контроль за реализацией договоренностей о прекращении огня и боевых действий на линии соприкосновения сторон. Обстановка в зоне проведения операции спокойная, провокаций и нарушений российской стороной зафиксировано не было.

Российские миротворцы осуществляют контроль на 23 наблюдательных постах. Ведется патрулирование по линии соприкосновения сторон, а также на территории Лачинского коридора. Обеспечивается безопасность при передвижении гражданских лиц.

Миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания. Им оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты инфраструктуры.

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#миротворцы #перемирие #карабах

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