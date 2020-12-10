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5:26   10 Декабря 2020
Общество

Рогозин жестко ответил на слова Пенса о космической гонке

Рогозин жестко ответил на слова Пенса о космической гонке

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал странной реакцию вице-президента США Майка Пенса на успех российских ракетных испытаний.

Пенс ранее заявил, что США лидируют в космической гонке. При этом он подчеркнул, что Россия и Китай разрабатывают космическое оружие.

Рогозин на своей странице в Twitter написал, что реакция Пенса на нынешние успешные пуски боевых ракетных комплексов "очень странная". По его словам, у американцев произошел "нервный космический срыв".

Глава Роскосмоса также написал у себя в Facebook, что Пенс считает, что космические вооружения имеют право создавать и испытывать только США. Он задался вопросом, является ли это высокомерием или "чувством исключительности" американцев.

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#рогозин #майк пенс #космическая гонка

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