4:42 10 Декабря 2020Происшествия
Очевидец опубликовал в Instagram видео мощного иркутского землетрясения
Местный житель опубликовал в Сети видео мощного землетрясения в Иркутске. Ролик появился на странице местного новостного аккаунта в Instagram.
Местный житель опубликовал в Сети видео мощного землетрясения в Иркутске. Ролик появился на странице местного новостного аккаунта в Instagram.
Видеоролик, опубликованный на одном из местных Instagram-аккаунтов, воссоздает картину произошедшего: звон стекол, громкий стук, дрожит мебель.
Магнитуда землетрясения составляла 5-6, а в эпицентре — 7,6, который находился в Кабанском районе региона, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.