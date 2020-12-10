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4:42   10 Декабря 2020
Происшествия

Очевидец опубликовал в Instagram видео мощного иркутского землетрясения

Очевидец опубликовал в Instagram видео мощного иркутского землетрясения

Местный житель опубликовал в Сети видео мощного землетрясения в Иркутске. Ролик появился на странице местного новостного аккаунта в Instagram.

Видеоролик, опубликованный на одном из местных Instagram-аккаунтов, воссоздает картину произошедшего: звон стекол, громкий стук, дрожит мебель.

Магнитуда землетрясения составляла 5-6, а в эпицентре — 7,6, который находился в Кабанском районе региона, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

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#иркутск #землетрясение #бурятия

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