Адвокат рассказал об ответственности за затертые и грязные автономера

Ответственность за использование затертых номеров предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях РФ, сообщила адвокат Ольга Сулим.

Ответственность за использование затертых номеров предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях РФ, сообщила адвокат Ольга Сулим.

Юрист в беседе с "Праймом" рассказала, что номер считается нечитаемым в случае, если на нем нельзя распознать одну цифру или букву. Для дневного времени это требование относится как к заднему, так и к переднему номеру, для ночного — только для заднего. Максимальное расстояние, с которого номер не читается, равняется 20 метрам.

Если номер становится нечитаемым неумышленно (например, из-за снега или грязи), то водитель отделается предупреждением либо штрафом в размере 500 рублей. Инспектор ГИБДД, как правило, просит очистить номер на месте.

Если номера затерты или видоизменен намеренно, то это другое дело. Тогда водителя ожидает штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение права управлять автомобилем на срок от месяца до трех. Видоизмененным считается тот знак, у которого хотя бы один символ заклеен.