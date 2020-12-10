Адвокат рассказал об ответственности за затертые и грязные автономера
Ответственность за использование затертых номеров предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях РФ, сообщила адвокат Ольга Сулим.
Юрист в беседе с "Праймом" рассказала, что номер считается нечитаемым в случае, если на нем нельзя распознать одну цифру или букву. Для дневного времени это требование относится как к заднему, так и к переднему номеру, для ночного — только для заднего. Максимальное расстояние, с которого номер не читается, равняется 20 метрам.
Если номер становится нечитаемым неумышленно (например, из-за снега или грязи), то водитель отделается предупреждением либо штрафом в размере 500 рублей. Инспектор ГИБДД, как правило, просит очистить номер на месте.
Если номера затерты или видоизменен намеренно, то это другое дело. Тогда водителя ожидает штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение права управлять автомобилем на срок от месяца до трех. Видоизмененным считается тот знак, у которого хотя бы один символ заклеен.