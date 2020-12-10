Болгары напомнили ООН, что Крым был русским еще при Екатерине II

Полуостров Крым уже был русским, когда Соединенные Штаты Америки еще только зарождались, и задолго до того, как Болгария, при помощи России восстановила свою государственность.

Полуостров Крым уже был русским, когда Соединенные Штаты Америки еще только зарождались, и задолго до того, как Болгария, при помощи России восстановила свою государственность.

Об этом напоминают читатели болгарского издания «Сега» под материалом об очередном голосовании Генеральной Ассамблеи ООН за украинскую резолюцию, призывающую Россию «прекратить милитаризацию оккупированного полуострова Крым».

За резолюцию, которую Украина продвигает каждый год, в этот раз проголосовали 63 страны, включая Болгарию, 62 государства воздержались, а 17, в том числе и Россия, высказались против.

Комментируя эту новость, читатели болгарской газеты напомнили авторам материала несколько исторических фактов, а также провели параллели с другими похожими случаями, о которых ООН предпочитает не вспоминать.

«"Смех в зрительном зале* Стоит ли нам ожидать ответную резолюцию по Косово, ухудшающему архитектуру контроля над вооружениями на Балканах?», — пишет пользователь под ником F16.

Его поддерживает Mitkomm, который отмечает, что ООН почему-то не вспоминает, ни о Косово, ни о турецком Кипре. Также комментатор задается вопросом, знают ли в ООН, что Крым был частью России, которую генсек СССР Никита Хрущев в 1954 году передал Украине? По мнению интернет-пользователя, Организация Объединенных наций превратилась в такого же вассала США, как Евросоюз, и может только танцевать под чужую дудку. В заключение он спрашивает, почему ООН ничего не говорит об американских кораблях, которых стало слишком много в Черном море.

По мнению пользователя Revolver, американцы используют все возможные способы, чтобы не дать России достроить газопровод «Северный поток – 2». Поэтому русским нужно быть очень осторожными и ожидать очередной провокации, подобной «отравлениям» Навального и Скрипаля, только на этот раз в Крыму.

«Вы хорошо разбираетесь во всем, что связано со Второй мировой и СССР, но ничего не говорите о Великобритании. А то, что Черчилль пытался помочь Греции захватить часть Болгарии — это ерунда. И вас бесит, что именно Сталин помог нам сохранить территориальную целостность», — пишет noooo1.

В то же время «Моите5стотинки» пишет, что Крымская Автономная Советская Автономная Республика изначально входила в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и вошла в СССР раньше, чем Украина. При этом Украина, выйдя из Советского Союза отказалась от всех административных законов и актов, в том числе и того, которым ей в 1954 году подарили Крым.

«Напомню, что Крым был русским еще во времена Екатерины Великой. Тогда США еще только зарождались как государство, а болгарам нужно было еще 100 лет ждать, когда Россия восстановит Болгарию как государство. Опять Россия. После всего этого мне стыдно, что на болгарском форуме есть антироссийские комментарии», — подчеркивает в заключение пользователь под ником Meto_ot_Interneto.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прошедшее 7 декабря голосование Генеральной Ассамблеи ООН по украинской резолюции о «милитаризации Крыма». Захарова назвала резолюцию фальшивкой, отметив, что та целиком построена на передергивании фактов и бездоказательных обвинений в адрес России.