Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:31   10 Декабря 2020
Армия

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийской Хасаки

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийской Хасаки

Российские военные в ходе гуманитарной акции в сирийском поселении Рашвания провинции Хасака выдали местным жителям более 400 продовольственных наборов весом больше тонны.

Российская военная полиция провела патрулирование в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании. Маршрут колонны проходил в нескольких сирийских провинциях, сообщили в российском ЦПВС.

Сирийские боевики за прошедшие сутки около 35 раз атаковали поселения с мирными жителями. Отмечается, что под обстрелы попали провинции Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сирия #боевики #цпвс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров