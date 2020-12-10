Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийской Хасаки

Российские военные в ходе гуманитарной акции в сирийском поселении Рашвания провинции Хасака выдали местным жителям более 400 продовольственных наборов весом больше тонны.

Российские военные в ходе гуманитарной акции в сирийском поселении Рашвания провинции Хасака выдали местным жителям более 400 продовольственных наборов весом больше тонны.

Российская военная полиция провела патрулирование в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании. Маршрут колонны проходил в нескольких сирийских провинциях, сообщили в российском ЦПВС.

Сирийские боевики за прошедшие сутки около 35 раз атаковали поселения с мирными жителями. Отмечается, что под обстрелы попали провинции Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.