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3:03   10 Декабря 2020
Технологии

Геолокация и оплата по NFC способны убить батарею смартфона — эксперт

Геолокация и оплата по NFC способны убить батарею смартфона — эксперт

Работа некоторых настроек смартфона в фоновом режиме может быстро разряжать его, поэтому важно их правильно отрегулировать, рассказал эксперт  Станислав Косарев.

Постоянно работающие приложения с геолокацией, бесконтактной оплатой, а также блютуз снижают уровень зарядки, поэтому важно их отключать при не использовании. Включенный Wi-Fi в фоновом режиме беспрерывно ищет возможность подключения к Сети, что разряжает устройство.

Автоматическая регулировка яркости и push-уведомления, по мнению эксперта, также могут сильно снизить время работы батареи. Быстрое сокращение времени работы аккумулятора происходит и при автоматическом обновлении приложений.

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#смартфон #эксперт #геолокация

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