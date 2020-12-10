Геолокация и оплата по NFC способны убить батарею смартфона — эксперт

Работа некоторых настроек смартфона в фоновом режиме может быстро разряжать его, поэтому важно их правильно отрегулировать, рассказал эксперт Станислав Косарев.

Работа некоторых настроек смартфона в фоновом режиме может быстро разряжать его, поэтому важно их правильно отрегулировать, рассказал эксперт Станислав Косарев.

Постоянно работающие приложения с геолокацией, бесконтактной оплатой, а также блютуз снижают уровень зарядки, поэтому важно их отключать при не использовании. Включенный Wi-Fi в фоновом режиме беспрерывно ищет возможность подключения к Сети, что разряжает устройство.

Автоматическая регулировка яркости и push-уведомления, по мнению эксперта, также могут сильно снизить время работы батареи. Быстрое сокращение времени работы аккумулятора происходит и при автоматическом обновлении приложений.