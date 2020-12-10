Рар: генсеком ОБСЕ стала немка – это не случайно

После того, как около года назад бывший министр обороны Германии Урсула фон-дер Ляйен стала председателем Еврокомиссии, теперь на пост генерального секретаря ОБСЕ назначена Хельга Шмит – бывший немецкий дипломат.

После того, как около года назад бывший министр обороны Германии Урсула фон-дер Ляйен стала председателем Еврокомиссии, теперь на пост генерального секретаря ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) назначена Хельга Шмит – бывший немецкий дипломат.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог из Германии Александр Рар, отмечая, что немка возглавила вторую крупнейшую организацию в Европе, и это не случайно.

«Да, немцы заинтересованы в том, чтобы им доставались руководящие посты в ведущих европейских структурах. И теперь генсеком ОБСЕ, фактически параллельной структуры, стала тоже немка», — пишет немецкий политолог.

В последнее время, по его словам, Евросоюз сталкивается со множеством кризисов, и в этой ситуации лидерство Германии в общеевропейских структурах оказалось очень востребованным.

Переживающую непростые времена Европу пытаются расшатывать разные кризисы – помимо миграционного и коронавирусного кризисов, еще и кризис ценностей. А Германия прикладывает усилия, чтобы ее спасти и укрепить Евросоюз, для этого она и пытается выйти на первый план.

«ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель больше ни в силах решить всех проблем ЕС: Даже Германии не удается решить европейские проблемы», — отмечает при этом Александр Рар.

Тем более, отметил он в заключение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель – политик, авторитетнее которого нет никого в Европе, уходит с поста в наступающем 2021 году. И в преддверии ее ухода, к голосу Меркель перестают прислушиваться уже сейчас.