Иммунолог указал на проблемы закупки Турцией российской вакцины

Иммунолог Николай Крючков заявил о том, что закупка российской вакцины Турцией может застопориться из-за юридических тонкостей и нюансов перевода с русского языка.

Иммунолог Николай Крючков заявил о том, что закупка российской вакцины Турцией может застопориться из-за юридических тонкостей и нюансов перевода с русского языка.

Турецкие власти ранее опровергли "утку" в СМИ, согласно которой страна якобы отказалась закупать препарат из-за его несоответствия лабораторным испытаниям. Такое недоразумение могло случиться из-за некорректного перевода документации по вакцине, рассказал специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Иммунолог назвал понятным продолжительное по времени тестирование вакцины, но отметил, что Турции следует более точно формулировать свои требования. Лекарство в любом случае доказало свою эффективность и качество, поэтому интерес к нему будет неизбежно расти.